Son dakika: Dinlenmek için oturduğu surdan düşüp öldü! Parktakiler büyük şok yaşadı!

Dinlenmek için surlara oturan kadın, talihsiz bir şekilde kayalıklara düşüp can verdi. Yakınları sinir krizi geçirdi. Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi.
GEZİNTİYE ÇIKMIŞTI!
Eşi ve arkadaşlarıyla Karaalioğlu Parkı'nda gezintiye çıkan Serap Naktürk (49), dinlenmek için oturduğu surdan kayalıklara düşüp, yaşamını yitirdi. Bu sırada parkta bulunanlar, uzun süre üzerlerindeki şoku atlamadı.
Antalya'da dinlenmek için oturduğu surdan kayalıklara düşen kadın öldü | Video
METRELERCE YÜKSEKLİKTEN
Eşi Önder Celal Naktürk ve arkadaşlarıyla parka gezmeye giden Serap Naktürk, Hıdırlık Kulesi'nin yan tarafındaki sura oturdu. Burada dengesini kaybeden Serap Naktürk, metrelerce yüksekten kayalara düştü. İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
ZODYAK BOTLA ALINDI
Kayalıklara çıkan ekipler, Serap Naktürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Buradan deniz polisi tarafından zodyak bota alınan Serap Naktürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
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