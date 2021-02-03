Son dakika: Dinlenmek için oturduğu surdan düşüp öldü! Parktakiler büyük şok yaşadı!

GEZİNTİYE ÇIKMIŞTI!

Eşi ve arkadaşlarıyla Karaalioğlu Parkı'nda gezintiye çıkan Serap Naktürk (49), dinlenmek için oturduğu surdan kayalıklara düşüp, yaşamını yitirdi. Bu sırada parkta bulunanlar, uzun süre üzerlerindeki şoku atlamadı.

Antalya'da dinlenmek için oturduğu surdan kayalıklara düşen kadın öldü | Video