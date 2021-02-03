Son dakika: 'Gizli davetli', düğün salonlarını denetleyecek! 'Güvenli Düğün Projesi hayata geçecek!

'ISO 9001 BELGELİ YERLERDE DÜĞÜN YAPIN' ÇAĞRISI

Barış Ay, pandemi süreci sonrasında ve normalleşmenin başlayacağı dönemde evlilik, nişan, sünnet gibi organizasyon planlayanların ISO 9001 belgeli yerlerde düğün yapmaları çağrısında bulundu. Sendika olarak işletmelerin ISO 9001 belgesi başvurusu için ilgili kurumlarla protokol yaptıklarını anlatan Ay, "Sendikamızın 1500 üyesi başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm düğün salonu işletmecileri ve organizasyoncuları ISO belgesi için başvuru yapabilecek. Mart ayına kadar tüm düğün salonlarımızda ISO 9001:2015 belgesinin yer almasını planlıyoruz. Normalleşme döneminde yeni uygulamayla salonlarımızda HES kodu sorgulaması yapılacak. Hizmetlerimizde kullanılan pastadan meşrubata, gıdaların laboratuvar tahlil sonuçları olacak. Düzenli personel eğitimleri yapılacak. Eğitimler hijyen, halkla ilişkiler gibi alanlarda yapılacak. İşletmelerde hijyen ve temizlik kuralları günlük uygulanacak ve raporlar hazırlanacak" diye konuştu.

SALONLARDA GİZLİ DAVETLİ

Sertifika alan işletmelerdeki uygulamaların düzenli kontrolünü sendika olarak gerçekleştireceklerini aktaran Ay, organizasyonlarda 'gizli davetli' sistemini hayata geçireceklerini belirtti. Ay, düğünlere katılacak gizli davetlinin işletme sahibinin haberi olmadan, salonlarda denetim yapacağını söyledi. Gizli davetlinin, herhangi bir düğüne misafir gibi katılıp işletme standartlarını denetleyeceğini dile getiren Ay, "Gizli davetli karekod sistemiyle denetimlerini merkeze bildirecek. İşletmelerde uygulanan denetimleri karekod uygulamasıyla vatandaşlar da takip edebilecek. Gizli davetliler 25-35 yaş arası, üniversite mezunu kişilerden seçilecek. Gelin ile damat adayı gibi görünecek çiftler salonu gezip, hizmetler hakkında bilgi alacak. Örnek düğünleri, önceki düğün videolarından izleyebilir. Bir düğüne misafir gibi de katılabilir. Gizli davetli, tespitlerine göre puanlama verecek. Eğer gizli davetli tespitlerinde işletme hakkında olumsuz rapor düzenlerse, ISO 9001 belge iptali gerçekleştirilebilecek" dedi.

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