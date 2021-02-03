SON DAKİKA HABERİ: Üvey annesine tecavüz etmeye çalıştı! Mahkemede anlattıkları ‘yok artık’ dedirtti

TUTUKLANDI

Şüphelinin avukatı ise E.H.'nin daha önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikolojik tedavi gördüğünü, sorunları olduğunu kaçma şüphesi bulunmadığı için serbest bırakılmasını talep etti. Hakimlik alınan ifadelerin ardından şüpheli 'Basit Cinsel Saldırı' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.