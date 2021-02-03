SON DAKİKA HABERİ: Üvey annesine tecavüz etmeye çalıştı! Mahkemede anlattıkları ‘yok artık’ dedirtti

İstanbul'da meydana gelen olay yok artık dedirtecek cinsten. Üvey annesinin bakışlarından cinsel birliktelik anlamı çıkaran bir kişi genç kadına saldırdı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda E.H., isimli kişi üvey annesi ile birlikte yaşıyordu. Genç adam bir gün evin kapısının önündeyken üvey annesinin kendisine bakışlarından farklı anlamlar çıkararak içeri girdi.
ÜVEY ANNESİNE TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI
E.H., evin içerisine girer girmez üvey annesine cinsel saldırıda bulunarak soyunmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran genç anne saldırıdan kurtulmaya çalışırken, E.H., cinsel saldırıda bulunmaya devam etti. Çaresiz kadın polisi arayarak saldırıya uğradığını ihbar edince olay yerine gelen emniyet güçleri şüpheliyi gözaltına aldı.
"GÖZLERİYLE EVİN İÇERİSİNE ÇAĞIRDI"
Karakolda alınan ifadesinin ardından şüpheli nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte ifade veren E.H., cinsel ilişkiyi üvey annesinin başlattığını, gözleri ile kendisini evin içine çağırdığını ve istismara maruz kaldığını iddia etti. Şüpheli ifadesinin devamında üvey annesine fiziksel temasta bulunmadığını, soyunup saldırdığını ancak üvey annesinin kendisini tuttuğu için ilişkiye giremediğini belirtti.
TUTUKLANDI
Şüphelinin avukatı ise E.H.'nin daha önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikolojik tedavi gördüğünü, sorunları olduğunu kaçma şüphesi bulunmadığı için serbest bırakılmasını talep etti. Hakimlik alınan ifadelerin ardından şüpheli 'Basit Cinsel Saldırı' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.