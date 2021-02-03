Son dakika! Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme! O magandanın 25 yıla kadar hapsi isteniyor...

DADAŞ ARAS ŞİKAYETİNE DEVAM ETTİ

Yargılama bugün Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Tutuklu olan Muhammed Enes Uysal, duruşmaya getirildi. Dadaş Aras'ın da katıldığı duruşmada yeni gelişme yaşandı. Uysal, vermiş olduğu ifadesini tekrar ederek suçsuz olduğunu iddia etti. Dadaş Aras, 'Olay günü trafik yoğun olduğu için sol şeride geçtim. Arkamdan çakarları yanan bir araç yanaşmaya başladı. Bende yol vermek adına sağ şeride geçtiğimde aracını önüme kırdı. Polis olduğunu söyledi. Bana doğru gelirken üzerinde silah görünce başta inandım. Sonrasında polis olmadığını anladığımda kayda başladım. Kayıt sonunda arkam dönükken gelerek bıçak sapladı 7 bıçak darbesi aldım. Yere düştüm vurmaya devam etti. Yaklaşan araca binerek canımı zor kurtardım. Şikâyetçiyim.' Dedi

TUTUKLULUK DEVAM

Davada arar karar olarak adli tıptan yeni bir rapor alınmasına ve tutuklu sanı Uysal'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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