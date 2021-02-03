Son dakika: Zeynep Şenpınar cinayetinde flaş gelişme! Adli tıptan skandal değerlendirme

"ZEYNEP İLE KATİLİN RESMİNİ YAN YANA KOYMALARI YETERLİ"

Adli Tıp Kurumu'nun söz konusu raporunu 'skandal' olarak niteleyen Avukat Haydar İkizer, "Zira her şey göz önünde açık ve net. Zeynep ile katilinin resmini yan yana koyup görmek bile kanaat ve görüş yeterli iken, dosyanın özetini yazarak hiç bir bilimsel veriye dayanmadan son bir cümleyle de olumsuz görüş bildirilmiş. Bu durum gerek aile ve gerekse toplum vicdanında infiale sebep olacaktır " ifadeleriyle rapora tepki gösterdi.