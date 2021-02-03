Tartışma cinayetle kanlı bitti! 4 çocuk babası, yaşamını yitirdi!

Mersin'de korkunç bir cinayet işlendi. İki kişinin tartışmasında silahlar çekildi. Pompalı tüfekle vurulan 4 çocuk babası Sezer P. feci şekilde hayatını kaybetti...
Olay, dün gece Tarsus Barajı yakınlarındaki mesire alanında meydana geldi. M.K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı evli ve 4 çocuk babası Sezer P.'yi pompalı tüfekle vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.K. gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye götürülen Sezer P., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Sezer P.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, M.K.'nin emniyetteki sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.Son dakika: 3 yıl önce kaybolan adam cinayete kurban gitmiş... Olayın arkasından yasak aşk çıktı!