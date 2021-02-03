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Yaşlıların ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılanıyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında market ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların yardımına belediye ekipleri koşuyor

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Giriş Tarihi: 3.2.2021 15:50 ABONE OL
Yaşlıların ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılanıyor

Kağıthane Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların market alışverişi, maaş çekimi, ilaç temini gibi taleplerini yerine getiriyor. Vatandaşlar belediyenin çağrı merkezini arayarak yada sosyal medya üzerinden ihtiyacı olan temel gıda ürünlerini veya ilaçlarını bildiriyor. Ardından belediye ekipleri market ve eczanelere giderek yaşlıların alışverişlerini yapıp evlerine teslim ediyor. Vatandaşların siparişlerini market fişleriyle birlikte teslim eden ekipler, bu sayede yüksek risk grubundaki vatandaşları pandemiye karşı koruyor.

'VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİ TİTİZLİKLE YERİNE GETİRİYORUZ'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; ''Evinde gıda veya ilaca acil ihtiyaç duyan 65 yaş üzeri, kimsesiz, engelli olan vatandaşlarımızın tümüne ulaşarak ihtiyaçlarının temini için yardımcı oluyoruz. Yanı sıra bu vatandaşlarımıza aş evinden günde 2 öğün sıcak yemeği evlerine kadar götürüyoruz. Pandemi sürecinde testi pozitif çıkan ve dolayısıyla karantinada olan vatandaşlarımızın da taleplerini aynı şekilde yerine getiriyoruz.' dedi.

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Yaşlıların ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılanıyor
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