Zehire 6 tutuklama

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün gerçekleştirdiği uyuşturucu madde operasyonlarında yakalanan 37 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 37 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldığı, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüphelinin tutuklandığı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

Aynı gün ü il genelinde hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 44 şüpheli şahsa işlem yapılarak, 13 faili meçhul olayın aydınlatıldığı belirtilen açıklamada, hırsız suçundan 3 şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği duyuruldu.

Açıklamada, yapılan çalışmalarda, 311 adet uyuşturucu hap, satışa hazır halde tekli kullanım için paketlenmiş bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız 6 tabanca, bir tüfek, çalıntı bir araç, 3 motosiklet ile 35 kesici aletin de ele geçirildiği bildirildi.