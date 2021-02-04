30 bin liralık borca 1 milyon ceza kestiler

Tefecilik, tehdit, çek-senet tahsilatı, kasten yaralama, darp ve yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen çete üyelerinin 30 bin lira borç verdikleri bir kişiye borcunu geri ödemediği için "Sana ceza kestik" diyerek bir milyon lira para istedikleri iddia edildi. Operasyon anları ve adreslerde yapılan aramalar polis kameralarına yansıdı. Mağdurların iş yerlerine silahlı baskınlar düzenleyen çete üyelerinin karıştıkları olaylar güvenlik kamera görüntülerine yansırken, yine çetenin üyelerinin silahlarla çektirdikleri fotoğraflara ve videolara da ulaşıldı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İddialara göre; maddi olarak zor durumda bulunan kişilere "Borç" adı altında paralar vererek "Tefecilik" yapan silahlı bir çete, paralarını ödemeyen mağdurları tehdit etti. Çetenin üyeleri paralarını ödemeyen bazı mağdurları silahla yaraladı. Tefecilik, tehdit, kasten yaralama, çek-senet tahsilatı, darp ve yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen çete üyelerinin 30 bin lira borç para verdikleri ve paranın geri ödemesini yapmayan A.B.'ye "Sana ceza kestik" diyerek borcunu bir milyon lira yaptıkları ve A.B.'yi tehdit ettikleri iddia edildi. Çete üyelerinin çok sayıda kişiyi aynı yöntemle tehdit ettikleri ve silahlarla mağdurların iş yerlerine baskın düzenledikleri öne sürüldü. İddialara göre; çete üyeleri silahla tehdit ederek ve baskı kurarak bazı ilçelerde esnafı da haraca bağladı.



SİLAHLARLA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR



Mağdurların peş peşe seri şikayetleri üzerine 16 kişiyi mağdur ettikleri saptanan çeteye yönelik çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. Mağdurların iş yerlerine silahlı baskınlar düzenleyen çete üyelerinin karıştıkları olaylar güvenlik kamera görüntülerine yansırken, yine çetenin üyelerinin silahlarla çektirdikleri fotoğraflara ve videolara da ulaşıldı. 19 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çete liderleri K.Ç. ve G.Ç. de yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda bir kalaşnikof, iki kalaşnikof şarjörü, 29 kalaşnikof fişeği, beş ruhsatsız tabanca, 100 mermi, 11 gram uyuşturucu madde, 20 adet senet ve 40 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon anları ve adreslerde yapılan aramalar polis kameralarına yansıdı.