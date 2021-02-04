Aleyna Çakır soruşturmasından son dakika: Müge Anlı yine haklı çıktı! Beklenen rapor sonucu çıktı...

MÜGE ANLI YİNE HAKLI ÇIKTI!

Sonunda beklenen rapor geldi ve belirsizlik ortadan kalktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Ankara'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait olduğu kesinlik kazandı

Adli Tıp'tan flaş Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun açıklaması! Sperm ve DNA örneklerinin kime ait olduğu belli oldu | Video

Müge Anlı, 'Ben adalete inanıyorum. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora inanıyorum. Gerçek ortaya çıkacak' demişti ve bugün bir kez daha haklı çıktı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Müge Anlı, bugünkü programının sonunda kısa bir değerlendirmede bulundu.