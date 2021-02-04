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'ın uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca, 'ta test edildi

tarafından geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzesi ‘Atmaca’ 'ta test edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak"

AA
Giriş Tarihi: 4.2.2021 22:14 Son Güncelleme: 4.2.2021 22:31 ABONE OL
Roketsan'ın uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca, Sinop'ta test edildi

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri kentte gerçekleştirildi.

Test atışlarını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi.

Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki heyetin daha sonra hava yolu ile kentten ayrıldıkları kaydedildi.

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Roketsan'ın uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca, Sinop'ta test edildi
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