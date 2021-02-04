Bakan Koca paylaştı: Suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosu...

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde, hemşire Ayla Kırs, hastaya müdahalesi sonrası, beline kadar olan suyu güçlükle geçerek kendisini bekleyen ekiplere ulaşıyor.

Koca, İzmir'deki selde evinden çıkamayan hastaya, suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosunu paylaştı | Video

Ayla Kırs'ın Seferihisar ilçesinde görevli hemşire olduğunu belirten Koca, "Yaşanan sel felaketi sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girerek hastaya ulaştı ve gerekli müdahaleyi yaptı. Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.