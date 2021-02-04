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Bakan Koca paylaştı: Suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosu...

Pandemide dünyaya parmak ısırtan bir özveriyle hizmet eden sağlık çalışanlarını gösteren son video, görenlerden büyük takdir aldı. Sağlık Bakanı 'nın paylaştığı videoda, 'in ilçesinde yaşanan şiddetli yağış sonrası, evinden çıkamayan hastaya, beline kadar suya girerek müdahaleye giden bir hemşirenin görüntüleri yer alıyor.

AA
Giriş Tarihi: 4.2.2021 19:24 Son Güncelleme: 4.2.2021 19:40 ABONE OL
Bakan Koca paylaştı: Suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosu...

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde, hemşire Ayla Kırs, hastaya müdahalesi sonrası, beline kadar olan suyu güçlükle geçerek kendisini bekleyen ekiplere ulaşıyor.

Koca, İzmir'deki selde evinden çıkamayan hastaya, suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosunu paylaştı | Video

Ayla Kırs'ın Seferihisar ilçesinde görevli hemşire olduğunu belirten Koca, "Yaşanan sel felaketi sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girerek hastaya ulaştı ve gerekli müdahaleyi yaptı. Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca paylaştı: Suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosu...
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