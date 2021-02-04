‘Bana abi diyeceksin’ cinayetinde ceza belli oldu!

Olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Mudurnu-Abant yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, gündüz saatlerinde Mudurnu ilçesinde bağlı Delice yaylasında karşılaşan Burak Telkeş (28) ve Harun Sayın (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden iki genci yayladaki diğer vatandaşlar ayırdı. İddiaya göre, yayladan ayrıldıktan sonra alkol alan Harun Sayın, gece saatlerinde Burak Telkeş'i arayarak Mudurnu-Abant yolu üzerine gelmesini söyledi.



Burak Telkeş

ABİ DEMEDİ DİYE ÖLDÜRÜLDÜ!

Olay yerinde buluşan ikili arasında yeniden tartışma başladı. Harun Sayın, kavga ettiği Telkeş'e 'Bana abi diyeceksin' diyerek tüfekle havaya ateş etti. Telkeş'in, 'ben sana abi demem' şeklinde cevap vermesi üzerine, Sayın tüfekle arkadaşının karnına ateş etti. Telkeş'in kanlar içinde yerde kaldığın gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki Burak Telkeş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Telkeş'in cenazesi Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Arkadaşını öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Harun Sayın jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Sayın, jandarma komutanlığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Harun Sayın

18 YIL HAPİS CEZASI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Harun Sayın SEBBİS aracılığıyla son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözleri sorulan Sayın, "Çok iyi arkadaşımdı. Olay günü tartıştık. Bir anda üzerime yürüyünce yanımdaki silahı çıkarıp korkutmak amacıyla ateşledim. Ellerim kırılsaydı da yapmasaydım. Hem vicdan azabı çekiyorum hem de çok pişmanım" dedi.

Sayın'ın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından maktulün anne ve babası verilen karara itiraz etti.