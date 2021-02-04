Barajların doluluk oranındaki artış yavaşladı

İstanbul'da Ocak ayının ilk haftası etkili olan yağışlı hava baraj doluluk oranlarına yansımıştı. 8 Ocak'ta yüzde 19,16 olan doluluk oranı 24,68'lik artış gösterse de Şubat ayında yağışların azalmasıyla su seviyesindeki yükseliş grafiği yavaşladı. Dün baraj doluluk oranı yüzde 43,45 iken bugün yüzde 43,84 seviyesine çıktı. Kaydedilen bu veriyle uzun aradan sonra su seviyesinde en düşük artış gözlemlendi.

15 GÜNDE YÜZDE 12 ARTIŞ

Barajlardaki su seviyesinde son 15 gün içerisinde yüzde 12 artış oldu. 5 barajda ise su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı. Her bir barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla; Ömerli 47,95, Pabuçdere 22,02, Sazlıdere 20,47, Büyükçekmece 45,75, Alibey 52,32, Terkos 42,08, Kazandere 74,70, Elmalı 50,31, Darlık 54,88, Istrancalar 94,00 olarak kaydedildi.