Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede başına gelmeyen kalmadı!

"ÖMÜR BOYU BÖYLE..."

İnam, sol ayağının parmaklarını halen hissedemediğini ifade etti. İğne nedeniyle tüm hayatının değiştiğini anlatan İnam, şöyle dedi:

"Ben artık engelli kaldım. Yetkililere bunu duyurmak istiyorum. 7 ay boyunca gitmediğim hastaneler kalmadı. 1 ay boyunca sadece Atatürk Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi gördüm. Eğer ilaç almazsam uykularım haram oluyor. Şiddetli bir ağrım oluyor. Ayakkabı giymekte zorlanıyorum. Parmaklarımı hissedemiyorum. Yürüyüşümde aksama var. Eskisi gibi yürüyemiyorum. Aşırı yoruluyorum. Bunun cevabını kim verecek? Mağdur durumdayım. Savcılığa şikayette bulundum. Adalet yerini bulsun, başka insanların canı yanmasın. Ömür boyu da böyle kaldım. Bunu çekeceğim artık. Bana yapılan aynısı başkasına yapılmasın. Keşke böyle bir şey olmasaydı."



SİYATİK SİNİR YARALANMASI NEDİR?

Enjeksiyona bağlı siyatik sinir yaralanması iğnenin sinire isabet etmesinden çok enjekte edilen ilacın toksik etkisinden kaynaklanmaktadır. Enjeksiyon yaralanmasının kalça yapısı ince veya hastalık veya yaşlılıktan ötürü kaşektik olanlardaki gibi kötü gelişmiş olan kişilerde meydana gelme ihtimali daha yüksektir. Kullanılan iğnenin boyunun uzun olması, iğnenin merkezi deri ve deri altı dokusunu deprese ettiği, iğne sinirin seyrine ya da dipolüne doğru yönlendirildiği durumlarda yaralanma ihtimali artmaktadır.