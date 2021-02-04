Bingöl'de Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılmış olan çalışmalarda; Uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen S.G. isimli şahsı takibe alarak 01.02.2021 günü gece saatlerinde Özel Harekât Şube Müdürlüğü görevlilerinin destek ve katılımı ile yapılan operasyonda Mirzan Mahallesinde bulunan adresinde yakalanarak gözaltına alınarak Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; Satışa hazır 12 parça halinde toplam 35.26 Gram Esrar Maddesi, Satışa hazır 12 parça halinde toplam 107.96 Gram Metamfetamin Maddesi, Uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 adet Cam Aparat, 1 adet Ruhsatsız Tabanca, Tabancaya ait 16 adet Fişek ele geçirilmiştir. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına 02.02.2021 günü sevk edilen S.G. isimli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." denildi.