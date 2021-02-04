Damacanalarda yeni dönem! Kare kodla takip edilecek!

PANDEMİDE SATIŞ ARTTI

Damacana su satışı yapan bir firmanın yetkilisi Ahmet Arslan, çalışanların da koronavirüs tedbirlerine uyduğunu söyledi. Arslan, "Pandemide insanların evde kalmasıyla satışlarımız arttı. Şu an günlük ortalama bin 500 ila 2 bin arasında damacana su satışımız oluyor. Damacanalar 70 doluma kadar kullanılabiliyor. Damacanalarımızın üzerinde üretim tarihi yazıyor, tüketici bunu kendisi de kontrol edebiliyor. Yeni tarihli dahi olsa fabrikalarımızda da bunların kontrolleri ve dezenfekte işlemleri yapılmaktadır" dedi.