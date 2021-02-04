Demir keserken dehşeti yaşadı! Yaşlı adamın yüzü parçalandı!

'HATIRLADIĞIM ZAMAN KÂBUSLAR GÖRÜYORUM'

Sağlığına kavuşan Ahmet Bolat ise ölümden döndüğünü söyledi. Dr. Alper Ural ile ekibine teşekkür eden Bolat, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Demiri keserken o arada nasıl olduysa taş patladı, bu durum oldu. Benim oraya gittiğimden de kimsenin haberi yoktu, çalışma yoktu zaten. Taş patlayınca yüzüme geldi. Motorun şoförü Hüseyin Bozdoğan briket almaya gelmiş. Ondan Ahmet'i çağırmasını istedim. Onlar da beni hastaneye götürdü. Yüzümün ilk halini hatırladığım zaman kâbuslar görüyorum. Ama Allah'a şükür şu an rahatladım. Doktorların tamamından Allah'ım razı olsun. Zaten bu pandemide dünyada başarıda en öne geldiler."

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