Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Erzincan'da jandarma ekipleri 205 litre sahte içki ele geçirdi

'da jandarma ekipleri 205 litre sahte içki ele geçirdi

'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 205 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 4.2.2021 17:46 Son Güncelleme: 4.2.2021 17:50 ABONE OL
Erzincan'da jandarma ekipleri 205 litre sahte içki ele geçirdi

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ve kaçak ürün ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, Üzümlü illçesinde şüpheli V.Y. ile H.Y'ye ait 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, toplam 205 litre sahte-kaçak alkol ile bunların yapımında kullanılan 2 damıtma sistemi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada, jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan'da jandarma ekipleri 205 litre sahte içki ele geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA