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’da bir mahalle karantinaya alındı

’ın Arsuz ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan 32, temaslı 37 olmak üzere toplam 69 kişi tespit edilmesi üzerine Kurtbağı Mahallesinin karantinaya alındığı bildirildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 4.2.2021 17:55 ABONE OL
Hatay’da bir mahalle karantinaya alındı

Arsuz ilçe merkezine uzak kırsal alanda bulunan 240 haneli, yaklaşık 1000 nüfuslu yerleşim alanı Kurtbağı mahallesinde Covid-19 testi pozitif çıkan 32 ve temaslı 37 olmak üzere toplam 69 kişi tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar çerçevesinde temaslı sayısının daha fazla da olabileceğinin göz önünde bulundurularak mahallenin tamamı karantinaya alındı. Mahalledeki bakkal ve fırınların faaliyetlerine devam edeceği, sağlık, vefat vb zaruri durumlar dışında izinsiz mahalle dışına çıkılamayacağı kaydedildi.

Bu arada Mahallede imece usulü ile yapılacak her türlü işlemler dahil, ev ziyaretleri de yasaklandı. Jandarma ekipleri Mahalle girişinde kontrol noktası oluşturdu, sağlık görevlileri de rutin kontrollerini sürdürüyor.

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Hatay’da bir mahalle karantinaya alındı
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