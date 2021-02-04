İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranları son durum: Barajlardaki artış yavaşladı! İşte İstanbul barajlarındaki son veriler...

İstanbul baraj doluluk oranları son dönemde milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İklimsel değişimle beraber Şubat ayında güneşli havanın yaşandığı Büyükşehir önümüzdeki günlerde susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanların tasarruf önerisinde bulunduğu bu durum geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlarla beraber bir nebze olsun İstanbulluları rahatlatırken artışın yavaşlaması yeni bir tedirginliğe yol açtı. Peki, İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranları son durum ne? İstanbul baraj doluluk oranları arttı mı? İşte tüm detaylar ve İSKİ tarafından paylaşılan durum…

İSKİ 4 ŞUBAT İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 2021

Düşük yağışlı dönem nedeniyle İstanbul'da baraj doluluk oranları önemli oranda düşerken, yeni yıl ile birlikte etkisini gösteren kar ve yağmur gibi yağışlar barajlardaki su seviyelerini yukarı çekti. İSKİ tarafından paylaşılan 4 Şubat tarihli verilere göre artışın yavaşladığı bildirildi…