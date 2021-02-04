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Valiliğinden çiçekçilere sevgiler günü hediyesi

Valiliği çiçekçilerin; 14 Şubat Sevgileri günü dolayısıyla 12-13-14 Şubat günlerinde kısıtlamalardan muaf olacaklar.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Giriş Tarihi: 4.2.2021 18:43 ABONE OL
Karabük Valiliğinden çiçekçilere sevgiler günü hediyesi

Karabük Valiliği çiçekçilere 14 Şubat Sevgileri günü hediyesi, 12-13-14 Şubat günlerinde kısıtlamalardan muaf olacaklar.

Karabük Valiliği yaptığı açıklamada; İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunun aldığı karar sonunda 14 Ubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasınının uygulandığı12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 arasında evlere servis,13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00 ila 24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilmelerine karar verildi. Kurallara uymayanlara idari ve para cezası uygulanacak.

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Karabük Valiliğinden çiçekçilere sevgiler günü hediyesi
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