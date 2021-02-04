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’da kedi vahşeti

’nın ilçesinde 10 gün içerisindeki 3 farklı olayda 5 kedi, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerce ayakları kesilerek öldürüldü.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 4.2.2021 16:08 ABONE OL
Konya’da kedi vahşeti

Olay, Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesinde meydana geldi. 1 kedi mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce ayakları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Daha önce de vatandaşlar yine 3 kediyi ayakları kesilmiş halde ölü olarak bulmuştu. Mahallede yaşayanlar bu durumdan tedirgin olurken, çocukların ölü kedilerin yanında oyun oynadığı gözlendi.

Mahalle yaşayan 13 yaşındaki Mehmet Kaan bu durumdan çok korktuklarını belirterek şunları söyledi: "Sabah tavuklarımızı dışarıya saldığımızda burada ölü kedi buldum. Baktığımızda ayakları kesilmişti. Görünce çok korktum. Bunun sorumluları bulunsun' dedi.

10 yaşındaki Serra Sel ise, "Bence hayvanları sevmeliyiz. Onlarda bir can taşıyor. İnsanları öldürdüğümüzde biz hapse gireriz ama hayvanları öldürdüğümüzde yüreğimiz hapse girer" diye konuştu.

Ölü kedi, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenmek üzere olay yerinden alındı. Polisin olaylarla ilgili başlattığı soruşturmada sürüyor.

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Konya’da kedi vahşeti
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