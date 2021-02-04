Köpeği ile donma tehlikesi geçiren vatandaşın imdadına yetiştiler

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Bozburun mahallesinde yaşayan Zafer Çelebi, motosikleti ile Bodrum'dan Marmaris'e seyir halindeyken sıfırın altında 3 derecede donma tehlikesi yaşadı. Benzin istasyonuna sığınan Çelebi, köpeği olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı. Çevrede görevli trafik polisleri tarafından Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne davet edilen talihsiz vatandaş ve köpeğinin sobanın etrafında ısınmaları sağlandı. Kendisine gelen Zafer Çelebi, daha sonra görevli polis memurlarına teşekkür ettikten sonra yoluna devam etti.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, örnek davranışlarından trafik polisleri Turgay Esmez ve Zafer Terzi'ye çeşitli hediyeler, Zafer Çelebi'ye de makamında kahve seti takdim etti.

Çelebi, "Motorumla seyahat ederken dış sıcaklık göstergesi eksi 3 dereceydi. Hissedilen eksi 20 dereceydi. Soğukta karar veremez bir duruma geldim. Benzin istasyonuna sığındım. Köpeğimle içeri giremedim. Daha sonra yardımıma trafik polisleri yetişti. Isınmamı sağladılar. Köpeğimi kucaklarına aldılar, sobanın yanına getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.