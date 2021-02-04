Kütahya Valiliğinden çiçekçilere Sevgililer Günü sürprizi

Valilik açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Koronavirus (KOVİD -19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Çelik başkanlığında toplanmıştır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmekte ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirlenerek vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

31.12.2020 tarih ve 2020/86 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği kararı alınmıştı.

14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet edebileceklerdir.Kamuoyuna saygıyla duyrulur."