Muğla'da Suriye uyruklu kadın elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Karaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Suriye uyruklu Türkiyye El Mohammed'den (50) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Adrese gelen ekipler, kadını elleri plastik kelepçeyle bağlanmış, boğazı kesilmiş halde buldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mohammed'in cenazesi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

POLİS OLAYLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALADI

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada, olayla ilgili 1'i kadın üç şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerden Suriye uyruklu Ö.E.A'yı yurt dışına kaçmak için gittiği Antalya'da, A.M. ile M.M'yi de Ortaca'da yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada kadına ait iki cep telefonu, para ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.