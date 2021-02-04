Önce kameraları boyadılar sonra saldırdılar! Görüntüler ortaya çıktı

SALDIRI ÖNCESİNDE GELEN 2 KİŞİ KAMERALARI BOYADI

Olayın yaşandığı sokakta bulunan esnaflardan Hasan Taşkaya, saldırıdan sonra kameraya baktıklarını söyledi. Kamera görüntülerinin bulanık olduğunu aktaran Taşkaya, "İşyerinin kamerasına baktık bir tanesi bulanık görünüyordu. Zaten o kamera yaklaşık 5 metre yükseklikte. Apartmanın kamerasını ev sahibi temizlemeye çalıştı ama olmadı. Ardından yandaki dükkan da 2 kameralarının boyandığını gördü. Çevrede bulunan bütün dükkanların kameraları artık neyle yapılmışsa boyanmış. Birde silinmiyor. Biz kameraların boyandığını az önce fark ettik. Kamera görüntülerini inceledik. Gece saat 02.10 civarlarında yüzleri görünmeyen 2 kişi gelip kameraları boyuyor" dedi.

Saldırı esnasında dükkan olduğunu söyleyen esnaf Ahmet Yılmaz ise saldırıya uğrayan Helvacı'nın tablasını toplayıp deposuna koyduğunu gördüğünü belirtti. Ardından silah sesini duyduğunu anlatan Yılmaz, "Pompalı tüfekle sıktılar. Bir kere sıktılar bir daha sıktılar. Dışarıya çıktığımda kafası yarılmıştı. Kan geliyordu. Olay yerine düştü. Sokakta tablacılık yapardı" ifadelerini kullandı.

MASKE İLE OLAY YERİNE GELDİLER

Kameraları boyayanların eşkal ve kimliklerin tespiti için çalışma başlatan ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri, çevre güvenlik ve Mobese kameralarından saldırganlar yada kameraları boyayanlara ulaşmaya çalışıyor.

Öte yandan yaralı Ömer Helvacı'nın yakınlarının ise seyyar satıcının herhangi bir husumetinin bulunmadığını belirtti.