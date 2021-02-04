Safranbolulular Baharevinde ikinci baharlarını yaşayacaklar

Safranbolu ileri yaşlarda bulunan kişiler artık boş vakitlerini yaşıtları ile birlikte çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunup, sohbet edecekleri "Baharevleri" açılıyor.

İlk evin Perşembe pazarı mevkiinde bulunan eski nikah memurluğu binasında hizmet vermeye başlayacağını belirten Belediye Başkanı Elif Köse" Evlerimizin ilkini eski Perşembe pazarı mevkiinde bulunan eski nikah memurluğu binasında hazır hale getirdik. Her an hizmet vermeye hazır hale getirdik. Fakat pandemi nedeniyle açmadık. El birliği ile bu günleri aşarak, eski günlere geldiğimizde büyüklerimize hizmet vermeye başlayacağız. Vatandaşların birbirleriyle sohbet edip hoşça vakit geçirebilmelerine olanak sağlayacak Baharevinde, alanında uzman kişiler tarafından kişisel gelişim ve sağlık konularına ilişkin eğitim ve seminerler ile güncel olaylara ilişkin farkındalık günleri, film gösteremi düzenlenecek. Bu evlerimiz de ilk etapta vatandaşlara satranç, tavla ve yapboz masasının da yer aldığı aktivitelerden yararlanma imkanı sunulacak. İleriki zamanlarda ise hemşirelik hizmetleri, fiziksel egzersiz ve dans dersleri gibi aktiviteler de yer alacak. Farklı alanlarda birçok sayıda sosyal ve kültürel etkinlikleri vatandaşımız ile buluşturacağız" dedi.

Daha sonraki zamanlarda diğer mahallelerde de açılacağını sözlerine ekledi.