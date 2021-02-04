Son dakika | Damadını öldürdüğü ortaya çıkınca kalpten öldü!

Son dakika haberi: Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Mustafa Güven, 2018 yılında ortadan kayboldu. Eşi Nazmiye Güven (39), 6 Şubat 2018'de polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm çalışmalara rağmen polis Güven'i bulamadı. Ancak ekipler olayı aydınlatmak için dosyayı yeniden açtı.
Mustafa Güven'in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren cinayet ekipleri araştırmayı mahallede sürdürdü. Güven'in kaybolduğu tarihe yakın bir zamanda eşi Nazmiye Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci'nin akşam saatlerinde ellerinde bir torbayla bir şeyler taşıdıkları tespit edildi. Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven'i takibe aldı. Güven'in görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. (42) ile ilişkisi olduğunu belirledi.
SORGUDA İTİRAF ETTİ
Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.'nün adreslerine baskın yaptı. Nazmiye Güven polis ekiplerince gözaltına alınırken, babası Ahmet Demirci ise rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Demirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sorguda suçunu itiraf eden Nazmiye Güven'in olay günü eşiyle tartıştıklarını ve alt katta oturan babasının eve çıktığını, tabancayla eşi Mustafa Güven'i öldürdüğünü, cesedi torbaya koyarak otomobille Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını söylediği öğrenildi.
Polis, Nazmiye Güven'in gösterdiği noktada Mustafa Güven'in cansız bedenini aradı ancak ceset bulunamadı.