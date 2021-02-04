Son dakika | Damadını öldürdüğü ortaya çıkınca kalpten öldü!

Mustafa Güven'in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren cinayet ekipleri araştırmayı mahallede sürdürdü. Güven'in kaybolduğu tarihe yakın bir zamanda eşi Nazmiye Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci'nin akşam saatlerinde ellerinde bir torbayla bir şeyler taşıdıkları tespit edildi. Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven'i takibe aldı. Güven'in görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. (42) ile ilişkisi olduğunu belirledi.