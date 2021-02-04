Son dakika haberi: Damadını öldürdüğü ortaya çıkınca kalpten öldü

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Mustafa Güven (44), 2018'de ortadan kayboldu. Eşi Nazmiye Güven (39), kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Güven bulunamadı. Güven'in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, Güven'in kaybolduğu tarihe yakın bir zamanda eşi Nazmiye Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci'nin akşam saatlerinde ellerinde bir torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven'i takibe aldı.Güven'in görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. (42) ile ilişkisi olduğunu belirledi. Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.'nün adreslerine baskın yaptı. Nazmiye Güven polis ekiplerince gözaltına alınırken, babası Ahmet Demirci ise rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Demirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sorguda suçunu itiraf eden Nazmiye Güven'in olay günü eşiyle tartıştıklarını ve alt katta oturan babasının eve çıktığını, tabancayla eşi Mustafa Güven'i öldürdüğünü, cesedi torbaya koyarak otomobille Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını söyledi. Nazmiye Güven tutuklandı.