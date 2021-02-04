Son dakika haberi: İlk Türk kadın doktorun mezarı Dortmund’da bulundu

Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'nin doğumunun 127. yılında mezarı bulundu. Dortmund Türk Dernekler Platformu, Ali'nin mezarının izini sürdü ve Dortmund Merkez Mezarlığı'nda olduğunu tespit etti. Platform sözcüsü Emre Güleç, "Google'ın Safiye Ali için doodle hazırladığını görünce bilgi edinmek için hayatını okurken Dortmund'da öldüğünü öğrendim. Mezarı için hemen kentin mezarlıklar müdürünü aradım" diye konuştu.Güleç, "Mezarlıklar müdürlüğü hızlı bir taramadan sonra mezarın yerini belirledi. 9 Temmuz 1952 tarihinde vefat eden Safiye Ali'nin mezarlığın 145 numaralı parselde olduğunu bildirdiler. Mezar yerini bulup inceledik. Çocukları olmadığı için mezar kiralama süresi bitiminde uzatılmamış. Şimdi mezar yerini satın alıp cumhuriyet tarihimizin ilk doktoru için mezarlık yaptıracağız. Böylesine büyük değerlerimize sahip çıkmalıyız" diye konuştu.Safiye Ali, 2 Şubat 1894 tarihinde İstanbul'da doğdu. Abdülaziz ile İkinci Abdülhamid'in yaverlerinden Ali Kırat Paşa'nın kızı olan Safiye Ali, Amerikan Kız Koleji'nde okurken, Balkan Savaşı günlerinde cepheden getirilen pek çok yaralıyı görüp doktor olmaya karar verdi. 1916'da Würzburg Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde eğitimine başladı. 1921'de kadın hastalıkları ve çocuk doktoru olarak birincilikle mezun oldu.Eğitimi sırasında tanıştığı Ferdinand Krekeler ile evlendi. Eşi ile İstanbul'da yaşamaya başladı. Safiye Ali, 1923'te İstanbul Cağaloğlu'nda ilk muayenehanesini açınca Cumhuriyetin ilk kadın doktoru unvanını aldı. Safiye Ali, 1928'de kansere yakalanınca Dortmund şehrine tedavi için geldi ve bu kentte yaşama veda etti.