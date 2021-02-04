Son dakika: İki polisi tacizle suçlayan kadın: Vicdan azabı çekiyorum!

"BENİ DİNLEYEN OLMADI"

Sonradan isimlerinin S.P. ve A.İ. olduğunu öğrendiği iki polis memuru hakkında dava açıldığını sözlerine ekleyen H.S.G., "Duruşmalarda S.P. isimli polisin verem, eşinin de beyin kanaması geçirerek yüzde 70 engelli olduğunu, küçük kızının da panik atak hastalığına yakalandığını öğrendiğimde vicdan azabı çektim. Özellikle S.P.'nin hiç ama hiçbir suçu yoktu. Boşu boşuna 5 yıl hapis cezası aldı. Mahkemeye dilekçe vererek her şeyi itiraf ettim, ama beni dinleyen olmadı" diye konuştu. Ortada taciz olmadığını anlatan H.S.G., konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben S.P.'nin eşinden, ailesinin başına gelenleri öğrendiğim sıralarda, beni iftiralarına alet eden M.G.'nin de fuhuştan ve şantajdan aranması olduğunu öğrendim. Onu ihbar ettim ve cezaevine girdi. M.G., cezaevindeyken benimle evlendi ve fuhuş işi yaparak ona para vermemi istedi. Ancak cesaretimi topladım ve gerçekleri anlattım. M.G. şu an dışarıda ve beni fuhşa zorluyor. Ölümle, ailemle tehdit ediyor. Bu olayları anlatmamam için elinden ne geliyorsa yapıyor. Ben artık çok vicdan azabı çekiyorum. İnsanların da kendimin de kurtulmasını istiyorum."



"ŞANTAJ OLDUĞU ORTADA"

S.P.'nin eşi Y.P. ise eşinin sicili temiz, 20 yıl polis memurluğu yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bayan bir şekilde polislere tuzak kurmuş. Olayı öğrendikten sonra psikolojim allak bullak oldu. Eşim iftiraya uğradığını söylemesine rağmen, ilk zamanlar ona tepki gösterdim. Boşanma davası açtım. O günlerde müşteki ile konuştum ve olayı ondan öğrenmek istedim. Bana eşimin suçsuz olduğunu, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Ondan sonra eşimin arkasında durdum. Ama bu olaydan dolayı eşim verem oldu ve çocuğum panik atak krizi geçirdi. Ben yüzde 70 engelliyim. Psikolojim allak bullak. Şimdi eşimin cezası kesinleşti ve her an suçsuz yere 2,5 yıl cezaevine girebilir. Sizden yardım istiyorum. Ben de M.G. isimli kişiden korkuyorum. Beni de tehdit etmeye başladı. Eşim hapse girerse bana zarar verebilir. Adalet istiyorum. Ne olur eşimi, bizi kurtarın. Bu kişi 2008 yılında da başkalarına kumpas kurduğu için ceza almış. Bu olayın kumpas, şantaj olduğu ortada. Bu davanın tekrar görülmesini istiyorum. Eşimin cezaevine girmesini istemiyorum. Bizim ailemizi mağdur etmeyin. Şerefiyle, onuruyla yıllarca polislik yapan bir insanı mesleğinden etmeyin. Benim ve çocuğum üzerine bu yükü lütfen yüklemeyin. Bize yardım edin." S.P.'nin avukatı ise müvekkilinin 2,5 yıllık cezadan dolayı cezaevine gireceğini, Yargıtay'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan vereceği cezanın da müvekkilinin yatacağı süreyi uzatabileceğini söyledi. S.P'nin 'taciz'den aldığı cezadan dolayı cezaevine girmesi bekleniyor.