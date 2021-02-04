Son dakika | Kargocular vatandaşın organını kaybetti!

Uzun yıllardır yaşadığı ve çok sevdiği Yalova'yı terk ederek yıllar sonra memleketi Bitlis'e dönen Ahmet Kıral, "Başıma gelenler hayatımı kabusa çevirdi.

Yapılan sorumsuzluğun cezasını her yönüyle ben çekiyorum. Dalağımı ben mi kaybettim ? Sorumsuzlar kaybetti ama onların yüzünden her gün karşılaştığım insanlar tarafından alay konusu edildim. Bu durumu gururuma yediremedim" dedi.