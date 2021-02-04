Son dakika: Manisa'daki 4 gencin 'ÖLÜM' videosunun perde arkası ortaya çıktı

Manisa'da bir tarla'da cesetleri bulunan 20'li yaşlardaki 4 gencin ölümüyle ilgili bir son dakika haberi daha geldi. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ölü olarak bulunan 4 gençten 3'ünün intihar ettiği, ölmeden önce de video çekerek, ölenlerden Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı. SABAH, intihar eden 3 arkadaşın "Seni yarı yolda bıraktık. Öbür tarafta görüşürüz" diyerek veda videosu gönderdiği Neşet Dalgın'ın (24) kardeşi Mert Dalgın'la (23) konuştu.

İşte başta cinayet olduğu düşünülen ancak kahreden intihar detayının ortaya çıktığı ölümlerle ilgili son olarak gündeme gelen 'ÖLÜM' videosunun perde arkası ve o gece yaşananlara dair son dakika açıklamaları;