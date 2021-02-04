SON DAKİKA: Restoranlar, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Başkan Erdoğan açıklamıştı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında kafeler ve restoranlar gibi yeme içme mekanları geçici süreliğine kapatılmış. Bu mekanlar bir süredir, paket servis ve 'gel-al' şeklinde hizmet veriyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında vakaların belli bir sayının altına düşmesiyle birlikte restoran ve kafelerin normalleşme takviminin belirleneceğini söyledi. Konuya ilişkin ilk yaptığı açıklamada basın mensuplarının 'restoranlar ve kafeler açılacak mı' sorusuna cevap vermişti.
RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Bir süredir gündemde yer alan 'Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?' sorusu Erdoğan'a yöneltildi. Esnafın yalnız bırakılmayacağını altını çizen Erdoğan, bu mekanların yeniden açılması konusunda bir düşüncelerini olduğunu bildirdi. Peki, restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?
İşte, Erdoğan'ın 'Kafeler ve restoranlar yeniden açılacak mı?' sorusuna verdiği o cevap;
Başkan Erdoğan'dan canlı yayında açıklama: Restoran ve kafeler ne zaman açılacak | Video
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Başkan Erdoğan hem marketlerdeki fiyat artışı hem de restoranların açılışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"Koronavirüsle mücadele; Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze ve meyvede hatta ve hatta bakliyatta fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'mız ciddi bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki 1 ay içinde zannediyorum bu işi halledeceğiz. Vatandaşımızın ezilmesine izin veremeyiz. Esnaflarımıza sesleniyorum, bu süreci böyle sürdürürseniz ağır cezalar sizleri bulabilir. Hakkı ile işinizi yapın,vatandaşımıza zulm etmeyin". ifadelerini kullandı.
Son Dakika Haberleri | Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar kalkacak mı? | Video
KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?
Bu akşamki Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı. Başkan Erdoğan kafeler, restoranlar, lokantalar ve kahvehaneler ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.
GİB ÇALIŞMAYI BAŞLATTI
Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı. Buna göre 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmeler, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerin listesi hazırlanıyor. Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise defaten bir seferde yapılacak. Her şirket bir defaya mahsus yararlanabilecek.
KARARNAME ÇIKACAK
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra koşulları taşıyan işletmelere ödeme süreci başlayacak. Destekten yararlanma koşullarını taşıyan işletmeler Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alacak. Ciro desteği kapsamında 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Örneğin, küçük bir restoranın 2019 cirosu 80 bin lira. 2020 ciro kaybı 40 bin liraysa (kayıp yüzde 50) bunun yüzde 3'ü bin 200 liraya karşılık gelse de yapılacak ödeme 2 bin lira olacak. Bir kafenin ciro kaybı 30 bin liraysa bunun yüzde 3'ü 900 TL olmasına karşın devlet aynı şekilde 2 bin TL destek verecek.