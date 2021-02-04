SON DAKİKA: Restoranlar, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Başkan Erdoğan açıklamıştı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında kafeler ve restoranlar gibi yeme içme mekanları geçici süreliğine kapatılmış. Bu mekanlar bir süredir, paket servis ve 'gel-al' şeklinde hizmet veriyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında vakaların belli bir sayının altına düşmesiyle birlikte restoran ve kafelerin normalleşme takviminin belirleneceğini söyledi. Konuya ilişkin ilk yaptığı açıklamada basın mensuplarının 'restoranlar ve kafeler açılacak mı' sorusuna cevap vermişti.

RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Bir süredir gündemde yer alan 'Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?' sorusu Erdoğan'a yöneltildi. Esnafın yalnız bırakılmayacağını altını çizen Erdoğan, bu mekanların yeniden açılması konusunda bir düşüncelerini olduğunu bildirdi. Peki, restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, Erdoğan'ın 'Kafeler ve restoranlar yeniden açılacak mı?' sorusuna verdiği o cevap;

Başkan Erdoğan'dan canlı yayında açıklama: Restoran ve kafeler ne zaman açılacak | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Başkan Erdoğan hem marketlerdeki fiyat artışı hem de restoranların açılışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Koronavirüsle mücadele; Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze ve meyvede hatta ve hatta bakliyatta fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'mız ciddi bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki 1 ay içinde zannediyorum bu işi halledeceğiz. Vatandaşımızın ezilmesine izin veremeyiz. Esnaflarımıza sesleniyorum, bu süreci böyle sürdürürseniz ağır cezalar sizleri bulabilir. Hakkı ile işinizi yapın,vatandaşımıza zulm etmeyin". ifadelerini kullandı.

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