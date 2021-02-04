SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan okullarda yüz yüze eğitim açıklaması: Okullar ne zaman açılacak?

Son Dakika Haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin koca, sosyal medya hesabından dün yaptığı yazılı açıklamada, okulların açılacağı tarih ve yüz yüze eğitim konusuna değindi. Konuya ilişkin tarihleri ve detayları belirten açıklama daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelmişti. Son olarak Koca sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamasında okulların açılacağı tarih ve yüz yüze eğitim konusuna da değindi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından duyurduğu yazılı açıklamada, "Kısıtlayıcı tedbirlerin hayatımızı ne denli zorlaştırdığının farkındayız. Bu yüzden kontrolü elden bırakmadan bazı düzenlemeler yapılmaktadır" ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Okullarımızda sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması yönünde karar alındı.