SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan okullarda yüz yüze eğitim açıklaması: Okullar ne zaman açılacak?

Son Dakika Haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin koca, sosyal medya hesabından dün yaptığı yazılı açıklamada, okulların açılacağı tarih ve yüz yüze eğitim konusuna değindi. Konuya ilişkin tarihleri ve detayları belirten açıklama daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelmişti. Son olarak Koca sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamasında okulların açılacağı tarih ve yüz yüze eğitim konusuna da değindi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından duyurduğu yazılı açıklamada, "Kısıtlayıcı tedbirlerin hayatımızı ne denli zorlaştırdığının farkındayız. Bu yüzden kontrolü elden bırakmadan bazı düzenlemeler yapılmaktadır" ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Okullarımızda sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması yönünde karar alındı.
Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ve okullar ne zaman açılacak sorularının yanıtı;
Köy okullarımızı 15 Şubat'ta yüz yüze tam zamanlı eğitime açıyoruz. 1 Mart tarihinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz içinde okullarımız kapılarını açacak. Bilim Kurulu'nun ön gördüğü şartlar çerçevesinde sınıflardaki yerlerini alacaklar. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bu öğrencilerimiz özel izinle muaf olacaktır.
Vaka artışı olursa eğitime ara verilecek. Vaka sayısına göre eğitim kademeli olarak başlayacak. Lise öğrencilerimizin 1. dönemden kalan sınavları Mart ayında yüz yüze yapılacaktır. Uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte okullarımızın temizliğini standartlara uygun şekilde hızlı bir şekilde yapabildik.
Öğrencilerimizin tamamen yüz yüze eğitime başlayabilmesi maske mesafe ve vaka sayılarındaki düşüşe bağlı."
1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek. Bu durumda çocuklarımız EBA'da devamsız sayılmayacak.Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğretmenlerimiz için de aşı uygulaması planlanmaktadır.
Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir.
Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi.
Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız. Ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.