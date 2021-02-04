Son dakika | Spiker Meltem Acet'e sapık şoku!

Son dakika haberi: Spiker Meltem Acet'in dijital ve sözlü tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. Acet'in işyerini ve çekim için gittiği yerleri arayıp "Ben Meltem'in kocasıyım, çocuğunun babasıyım. Onunla barışmam lazım" gibi sözler söyleyerek kendisiyle görüşme ayarlamalarını isteyen bir kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.

İşte Meltem Acet'i her gün tedirgin eden sapık şoku ve son dakika şikayeti üzerine yaşanan gelişmeleri