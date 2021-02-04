Talihsiz motosikletli, 30 metre sürüklenip aracın altına girdi! Korkunç kaza kamerada

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza sonucu genç sürücü vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu ağır şekilde yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, trafik seyrettiği esnada motosikletli bir anda dengesini kaybediyor. Motosikletinden düşen genç metrelerce sürüklenerek karşı yöne geçiyor. Talihsiz genç o esnada gelen otomobilin altına girerek durabiliyor.





HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Olayın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Selman D.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.