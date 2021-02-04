Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Muratlı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde iki adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, ikametlerde yaptıkları aramalarda, 100 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram eroin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1300 lira ele geçirildi.
Operasyonda S.Y. G.Y. ve E.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. ve G.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.