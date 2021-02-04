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Terör örgütünden kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

'da bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi. Güvenlik güçlerine sığınan kadın terörist, emniyette annesine böyle sarıldı.

AA
Giriş Tarihi: 4.2.2021 22:04 ABONE OL
Terör örgütünden kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve PKK/KCK'nın Kuzey Irak kamplarında faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kadınının Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kaçarak teslim olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahsın 6 yıl aradan sonra ailesiyle buluşmasından sonra annesi Müdürlüğe teşekkür etmiştir. İlimizde terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Terör örgütünden kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu
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