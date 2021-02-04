Türkiye’de mutasyonlu virüs olan iller hakkında flaş açıklama! Mutasyonlu virüs nedir, belirtileri nelerdir?

Mutasyonlu virüs olan iller 23 şehir olarak bildirilirken öte yandan Bakan Koca'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre; 196 kişide mutasyona uğramış olan bu virüse rastlandığı ifade edildi. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantları ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi büyük risk teşkil ederken öte yandan bu virüsün normalden daha yoğun bulaşıcılığa sahip olduğu bildirildi. Peki, Türkiye'de mutasyonlu virüs olan iller hangileri? Mutasyonlu virüs nedir, belirtileri nelerdir? İşte konuya dair tüm detaylar…

MUTASYONLU VİRÜS NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ülkemizde salgının son durumuna ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde Yeni mutasyonların görüldüğünü ifade ederken vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde "Tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz." İfadelerini kullandı. Mutasyonlu virüs olan illerin sayısı ise şuan için 23 olarak açıklandı…