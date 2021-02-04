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Ücretsiz işaret dili kursu ilgi görüyor

Siverek İlçe Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında açılan ücretsiz ‘işaret dili’ kursu ilgi görüyor.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 4.2.2021 12:35 ABONE OL
Ücretsiz işaret dili kursu ilgi görüyor

Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğiyle engelli bireylerin toplumda daha fazla anlaşılması amacıyla işaret dili kursu açtı.

İşitme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın hedeflendiği kursa her yaş ve gruptan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ayvanat Kadın Kültür Merkezi'nde açılan kursta koronavirüs salgını nedeniyle pandemi tedbirleri kapsamında gruplar halinde belirli periyotlarla veriliyor.

Usta öğreticiler tarafından verilen kursta, işaretlerin anlamları, beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim veriliyor. Kursun tamamlanmasının ardından başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.

Açılan kursa daha çok kadınların ilgi gösterdiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Yavuz, "Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatıyla kadın kültür merkezlerimize yönelik çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu çalışmalar sırasında önceliğimiz devam eden koronavirüs nedeniyle tedbirli davranmak ve tedbirleri elden bırakmamaktır. Bu kapsamda tüm tedbirlerimizi alarak kursu başlattık. Amacımız işitme engelli bireylerin daha iyi anlaşılmasıdır." dedi.

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Ücretsiz işaret dili kursu ilgi görüyor
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