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Yakıt tankının içinden uyuşturucu çıktı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan bir otomobilin yakıt tankı içinde pet şişelere doldurulmuş halde 5 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 4.2.2021 16:05 ABONE OL
Yakıt tankının içinden uyuşturucu çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, alınan duyum ve yapılan takip sonucu, durdurulan bir otomobil TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda herhangi bir şey bulunmazken Narkotik köpeği Alfa'nın araç yakıt deposuna tepki vermesi üzerine yakıt deposu sökülerek arama yapıldı. Otomobilin yakıt tankı içinde pet şişelere doldurulmuş halde 5 bin 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken araç sürücüsü de gözaltına alındı.

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Yakıt tankının içinden uyuşturucu çıktı
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