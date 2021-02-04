Yaşlı adamı miras yüzünden öldürmüş

Olay, 27 Ocak'ta saat 17.40 sıralarında Menderes ilçesi kırsal Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. 68 yaşındaki Metin Zeybek zeytin bahçesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından zanlı kayıplara karışırken, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri faili meçhul cinayeti aydınlatmak için özel ekip oluşturdu. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Aile içi hesaplaşma olabileceğini değerlendiren ekipler, Zeybek'in kızı S.B. ile arkadaşı U.K'yi gözaltına aldı. Yapılan titiz araştırmada zanlının cinayeti miras yüzünden işlediği anlaşıldı. Zeybek'in üzerine olan arsa ve ev için öldürüldüğü anlaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar U.K. ile Zeybek'in kızı S.B. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan U.K. tutuklanırken, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.