Yusuf Cemal Gürbüz'ün cesedi Karaköy'den çıktı!

Karaköy iskelesine çıkartılan gencin cesedinin incelenmesi için olay yerine polis ekibi sevk edildi. İskeleye gelen polis, gencin üzerinden çıkanları inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından gencin cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İskeledeki cesedi gören vatandaşlar ise bir süre çalışmaları izledi.

İstanbul Karaköy'de denizden ceset çıkarıldı | Video