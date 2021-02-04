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Yusuf Cemal Gürbüz'ün cesedi Karaköy'den çıktı!

Son dakika haberi... 'daki ’nden dün Haliç’e düşen 21 yaşındaki gencin cesedi, Karaköy’de denizden çıktı. Deniz polisi tarafından karaya çıkartılan ceset, 'na kaldırıldı. O anları köprüden izleyen vatandaşlar ise gözlerine inanamadı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 4.2.2021 17:20 Son Güncelleme: 4.2.2021 17:32 ABONE OL
Yusuf Cemal Gürbüz'ün cesedi Karaköy'den çıktı!

Galata Köprüsü'nde dün saat 23.30 sıralarında 21 yaşındaki Yusuf Cemal Gürbüz, denize düştü. Suda bir süre çırpınan gencin seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardında gence ulaşılamamıştı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar sonucunda deniz polisi, saat 15.30 sıralarında Gürbüz'ün cansız bedenine ulaştı.

Karaköy iskelesine çıkartılan gencin cesedinin incelenmesi için olay yerine polis ekibi sevk edildi. İskeleye gelen polis, gencin üzerinden çıkanları inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından gencin cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İskeledeki cesedi gören vatandaşlar ise bir süre çalışmaları izledi.

İstanbul Karaköy'de denizden ceset çıkarıldı | Video

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Yusuf Cemal Gürbüz'ün cesedi Karaköy'den çıktı!
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