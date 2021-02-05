7 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İşlemiş olduğu Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan, tutuksuz olarak yargılanması devam ederken, hakkında 7 yıl 1 ay ağır hapis cezası verilen ve bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan R.U hakkında, yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Ekipleri, aranan hükümlünün Gölcük İlçesinde olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyon ile yakalanan R.U tamamlanan işlemleri sonrasında sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.