9 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken vuruldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun tabanca ile oynarken kendini vurduğu iddia edildi.

İddiaya göre, Ülkülü Mahallesi'nde Muhittin Açık, evdeki tabanca ile oynarken tabanca bir anda ateş aldı.

Kafasından vurulan ve ağır yaralanan çocuğun yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan Açık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayı haber alan yakınları hastaneye akın ederken küçük çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.