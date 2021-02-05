Ağlarına düşürdükleri kişilerin servetlerine el koydular!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, liderliğini Metin Kırmızıdam'ın yaptığı 14 kişilik tefeci çetesini takibe aldı. Bir un fabrikası işleten Kırmızıdam'ın da eşi Meltem Kırmızıdam, organik tarımla uğraşan kardeşi Hasan Kırmızıdam ve onun oğlu olan Selçuk Kırmızıdam ile birlikte çeteyi yönettiği tespit edildi. Polis, 2 Şubat'ta da operasyon için düğmeye bastı ve 14 kişiyi gözaltına aldı.

15 AJANDA BULUNDU

Çetenin ev ve işyerlerinde yapılan 21 milyon 593 bin 629 lira değerinde 573 adet çek ve senet, 18 adet araç satış sözleşmesi, farklı kişilere ait 14 tapu, bir araç ruhsatı, bir ruhsatsız pompalı av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ve 10 adet kaçak cep telefonu bulundu. Kime ne kadar para verilip, kimden ne kadar alacaklı olduğunun yazıldığı 15 ajandaya da el konuldu.

NELERİ VARSA ALIYORLARDI

Yürütülen soruşturmada da çarpıcı detaylara ulaşıldı. Çetenin, ağına düşürdükleri iş insanları ve mağdur durumdaki vatandaşları birbirlerine yönlendirip, 91 kişiden tam 20 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Şekerleme işini büyütüp, kardeşiyle birlikte bir marka haline dönüştüren işadamı Adnan Ö.'nün çeteye bir servet kaptırdığı ortaya çıktı. Adnan Ö.'nün çeteden 730 bin lira para aldığı, bunu yüzde 178'lik faiz oranıyla 1,3 milyon lira olarak geri ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Parayı ödeyemeyen işadamının çeteye 4 arsa ve işyerinin yüzde 5 hissesini devrettiği belirlendi.

VALİ İKNA ETMİŞTİ

Çetenin ağına düşürdüğü bir diğer isim de akaryakıt istasyonu sahibi Muhammed Ö. oldu. 2017 yılında Metin Kırmızıdam'dan 400 bin lira para karşılığında 536 bin liralık senet veren işadamının, parayı geri ödeyemeyince ölümle tehdit ettikleri tespit edildi. İşyerinde tabancayla intihara kalkışan Muhammed Ö.'yü dönemin Valisi Mahmut Demirtaş, ikna ederek intihardan vazgeçirmişti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Metin ve Hasan Kırmızıdam kardeşlerle birlikte Teoman Küçüksöğüt, İbrahim Güp, Abdurrahim Dernik ve Abdulaziz Demirdirek, tutuklanırken, diğer kişilere adli kontrol şartı uygulandı.