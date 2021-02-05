Arsızlığın böylesi! Polise yakalandı, gazetecilere bunları söyledi...

İzin belgesi olmadığı belirlenen sürücü Rahmi A.'ya alkol muayenesi yapılmak istendi. Ancak muayeneyi reddeden sürücü, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Rahmi A., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekiyor musun? İyi çek. Alkol var, her şey var, sıkıntı yok" dedi.