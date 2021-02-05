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Arsızlığın böylesi! Polise yakalandı, gazetecilere bunları söyledi...

'da sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan Rahmi A. polise yakalandı. Rahmi A'nın gazetecilere söylediği sözler 'pes' dedirtti. 6 bin 963 TL ceza kesilen Rahmi A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “İyi çek. Alkol var, her şey var, sıkıntı yok” diye seslendi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.2.2021 10:19 ABONE OL
Arsızlığın böylesi! Polise yakalandı, gazetecilere bunları söyledi...

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin birçok noktasında denetim yaptı. Ekipler, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde, 19 PE 999 plakalı otomobili durdurdu.

İzin belgesi olmadığı belirlenen sürücü Rahmi A.'ya alkol muayenesi yapılmak istendi. Ancak muayeneyi reddeden sürücü, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Rahmi A., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekiyor musun? İyi çek. Alkol var, her şey var, sıkıntı yok" dedi.

Polisin yoğun çabasına rağmen alkolmetreye üflemeyen Rahmi A.'ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 TL ve alkollü araç kullanmaktan 1340 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine el konulan Rahmi A., polis ekiplerince karakola götürüldü.

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Arsızlığın böylesi! Polise yakalandı, gazetecilere bunları söyledi...
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