Bağcılar’ın nüfusu 51 ilden daha çok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları'nı açıkladı. Bu verilere göre; İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'un ilçeleri arasındaki sıralamada ise Bağcılar 737 bin 206'lık nüfusuyla üçüncü sırayı aldı. Bağcılar'ın bu nüfusuyla Türkiye'deki 81 ilden 51'inden daha kalabalık olduğu ve sıralamada 30 büyükşehirden sonra 31. sırada olduğu ortaya çıktı.



"KALİTEYİ AZALTMADAN HİZMETE DEVAM"

Bağcılar'ın yeni projelerle ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel alanda büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yaptığımız çalışmalarla Bağcılarımız gerek kentsel dönüşümle yenilenerek talep gören bir yaşam merkezine dönüşüyor gerekse yeni düzenlemelerle çağın ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu da ilçedeki nüfus hareketliliğine neden oluyor. İstanbul'da da yurt genelinde de nüfus olarak kalabalık şehirler arasındayız. Nüfusumuzun çokluğuna rağmen belediye olarak kalitemizi azaltmadan herkese ve her kesime hizmete devam ediyoruz" dedi.

Büyük bir nüfusa sahip olan ilçede 81 vilayetten insan yaşamakla birlikte Kazakistan'dan Yunanistan'a kadar farklı ülkelerden insanlar bir arada huzur içinde yaşıyor.